Les réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes surviennent le plus souvent dans les 15 minutes suivant l’exposition au déclencheur. Elles démarrent rarement après une heure. Les symptômes peuvent être légers à sévères, mais une personne donnée présente en général les mêmes symptômes à chaque fois.

Le cœur bat rapidement. La personne peut ressentir un malaise et devenir agitée. La tension artérielle peut chuter, provoquant un évanouissement, et peut devenir dangereusement basse (état de choc). D’autres symptômes comprennent une sensation de vertige, une rougeur cutanée prurigineuse, une toux, un écoulement nasal, des éternuements, de l’urticaire ainsi qu’un gonflement des tissus sous la peau (angiœdème ou œdème de Quincke). La respiration peut devenir difficile et un sifflement peut se produire en raison d’un rétrécissement ou d’un gonflement de la gorge et/ou des voies respiratoires. La personne peut souffrir de nausées, de vomissements, de crampes abdominales ou de diarrhées.

Une réaction anaphylactique peut évoluer si rapidement qu’elle entraîne un évanouissement, un arrêt respiratoire, des convulsions et une perte de conscience en 1 à 2 minutes. En l’absence d’un traitement d’urgence immédiat, une réaction sévère peut être mortelle.

Les symptômes peuvent réapparaître 4 à 8 heures après l’exposition à l’allergène, voire plus tard. Ces symptômes sont généralement moins graves qu’au début, mais ils peuvent être plus sévères, voire mortels. Les médecins observent la personne pendant plusieurs heures après la première réaction.