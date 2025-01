Présentation des réactions allergiques

Les tests cutanés constituent la méthode d’identification des allergènes spécifiques la plus efficace. Un allergène appliqué ou injecté dans la peau doit provoquer une réaction cutanée chez les personnes allergiques. Il existe 2 types de tests cutanés :

Test par piqûre épidermique

Intradermoréaction

Pour vérifier que les résultats de ces tests cutanés sont fiables, les médecins administrent 2 solutions témoins en plus de la solution de test (qui contient l’allergène suspecté). Les substances témoins sont les suivantes.

Une goutte de solution d’histamine, qui devrait déclencher une réaction allergique chez n’importe qui, est administrée. S’il n’y a pas de réaction cutanée, cela peut être dû au fait que le système immunitaire ne fonctionne pas normalement ou que les personnes ont des médicaments contre les allergies présents dans leur système. Les personnes qui ne réagissent pas à l’histamine ne réagiront probablement pas à la solution de test qui contient l’allergène. Les personnes peuvent donc ne pas sembler allergiques à l’allergène lorsqu’elles le sont (résultat faux négatif).

Une goutte de solution de dilution ne contenant pas d’allergènes et qui ne doit donc pas déclencher de réaction allergique est administrée. Si les personnes réagissent à la solution de dilution, elles ont probablement la peau sensible, et réagiront probablement également à la solution de test qui contient l’allergène, même si elles ne sont pas allergiques (résultat faux positif).

Généralement, les médecins administrent plusieurs solutions de test. Il s’agit de solutions diluées, chacune avec un antigène spécifique. Les antigènes couramment utilisés comprennent les pollens (d’arbres, de graminées ou d’autres herbacées), les moisissures, les acariens, les phanères d’animaux, les venins d’insectes, les aliments et certains antibiotiques. Les médecins choisissent les antigènes pour ce test en fonction des substances qu’ils suspectent d’être la cause.

On commence en général par un test par piqûre. Une goutte de chacune des solutions témoins et des solutions de test est appliquée sur la peau de la personne, qui est ensuite piquée à l’aide d’une aiguille à travers la goutte. Le test par piqûre permet d’identifier la plupart des allergènes.

Si aucun allergène n’est identifié, une intradermoréaction peut être réalisée. Pour ce test, une petite quantité de solution témoin et de solutions de test peut être injectée dans la peau de la personne à l’aide d’une aiguille. Ce type de test cutané est plus sensible et plus fiable pour détecter une réaction à un allergène.

Si la personne est allergique à un ou plusieurs des allergènes contenus dans la solution de test, la réaction se manifeste par une papule et une rougeur, indiquées par les éléments suivants :

Un gonflement légèrement en relief, pâle ou correspondant à la couleur de peau de la personne (papule) apparaît à l’endroit de la piqûre dans les 15 à 20 minutes.

Cette papule mesure environ 0,3 à 0,5 centimètre de diamètre de plus que la papule provoquée par la solution de dilution.

La papule est entourée d’une zone rouge bien définie (qui peut être difficile à identifier sur une peau foncée), l’érythème.

Avant d’effectuer des tests cutanés, on demande aux personnes d’arrêter de prendre des médicaments susceptibles de supprimer une réaction chez une personne qui a effectivement une allergie aux allergènes contenus dans la solution de test. Ces médicaments comprennent

Antihistaminiques

Certains antidépresseurs appelés antidépresseurs tricycliques (comme l’amitriptyline)

Omalizumab (anticorps monoclonal produit pour bloquer les IgE)

Inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO ; tels que la sélégiline)

Certains médecins ne pratiquent pas non plus d’examen chez les personnes qui reçoivent des bêtabloquants car si ces personnes présentent une réaction allergique en réponse au test, les conséquences sont plus susceptibles d’être graves. De plus, les bêtabloquants sont susceptibles d’interférer avec les médicaments utilisés pour traiter les réactions allergiques graves.