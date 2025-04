Déficit acquis ou héréditaire en inhibiteur de la C1

Plusieurs traitements peuvent être utilisés pour prévenir les épisodes d’angiœdème chez les personnes atteintes d’un déficit héréditaire en inhibiteur de la C1. À savoir :

Inhibiteur de la C1 dérivé du sang humain

Lanadélumab

Bérotralstat

Hormones masculines synthétiques

Antifibrinolytiques (par ex., acide tranexamique)

L’inhibiteur de la C1 dérivé du sang humain peut être utilisé pour prévenir les crises. Cependant, ce n’est pas le cas de l’inhibiteur de la C1 recombinant.

Le lanadélumab est un anticorps monoclonal (un anticorps fabriqué) qui cible et inhibe l’une des substances impliquées dans l’angiœdème. Le lanadélumab est administré par injection sous-cutanée toutes les 2 semaines. Il peut être utilisé pour prévenir les crises chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

Le bérotralstat inhibe la même substance que le lanadélumab et il est pris par voie orale 3 fois par jour.

Le stanozolol et le danazol (hormones masculines de synthèse) peuvent contribuer à prévenir des crises ultérieures. Ces médicaments, pris par voie orale, sont capables de stimuler l'organisme pour qu'il produise plus d'inhibiteur de la C1, mais ils peuvent s'avérer moins efficaces pour l'angiœdème acquis. Ces médicaments entraînant des effets secondaires virilisants, il est nécessaire de réduire la dose au plus vite et au maximum s'ils sont administrés pendant longtemps chez une femme.

Le stanozolol ou le danazol peuvent être administrés 5 jours avant et jusqu’à 2 jours après une intervention dentaire ou chirurgicale. Si de l’inhibiteur de la C1 est disponible, il peut être administré 1 heure avant les procédures dentaires ou chirurgicales à la place du stanozolol ou du danazol.