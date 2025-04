Une incoordination (ataxie) se manifeste, généralement au moment où l’enfant commence à marcher, mais cela peut n’apparaître que vers l’âge de 4 ans. Des troubles d’élocution apparaissent et les muscles s’affaiblissent progressivement, ce qui entraîne une invalidité sévère. Un déficit intellectuel peut apparaître et s’aggraver.

Entre 1 et 6 ans (mais souvent pas avant 4 ans), les capillaires de la peau et des yeux se dilatent et deviennent visibles. Les capillaires dilatés (télangiectasie), ou veines stellaires, sont en général plus visibles au niveau des globes oculaires, des oreilles et des deux côtés du cou.

Veines stellaires Image Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Le système endocrinien peut être atteint, entraînant une diminution de la taille des testicules (chez des garçons), une stérilité et un diabète.

Les infections des sinus et des poumons récidivent, conduisant souvent à une pneumonie et à des maladies pulmonaires chroniques telles que la bronchiectasie (élargissement irréversible dû à l’inflammation chronique des voies respiratoires).

Le risque de cancer, en particulier de leucémie, de lymphome, de tumeur cérébrale et de cancer de l’estomac, est accru.

L’ataxie-télangiectasie évolue habituellement vers la paralysie, la démence et le décès, en général vers l’âge de 30 ans.