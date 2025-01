Effets du vieillissement sur le système immunitaire

Les macrophages (qui ingèrent les bactéries et autres cellules étrangères) détruisent plus lentement les bactéries, les cellules cancéreuses et les autres antigènes. Ce ralentissement peut expliquer en partie pourquoi le cancer est plus fréquent chez les personnes âgées.

Bien que la quantité d’anticorps produite en réponse à un antigène reste à peu près la même globalement, la capacité des anticorps à se lier à l’antigène est réduite. Cette évolution peut en partie expliquer pourquoi la pneumonie, la grippe, l’endocardite infectieuse ou le tétanos sont plus fréquents et entraînent plus souvent le décès chez les personnes plus âgées. Elle peut également expliquer en partie pourquoi les vaccins sont moins efficaces chez les personnes plus âgées et par conséquent pourquoi il est important que les personnes plus âgées fassent des vaccins de rappel (lorsqu’ils sont disponibles).