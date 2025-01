Les causes primaires impliquent des mutations géniques qui entraînent une production excessive de cholestérol LDL ou de triglycérides ou qui échouent à éliminer ces substances. Certaines causes entraînent une production insuffisante ou une élimination excessive du cholestérol HDL. Les causes primaires ont tendance à être héréditaires et donc à toucher des familles. Certaines des causes génétiques de dyslipidémie sont abordées ici et ailleurs dans LE MANUEL.

Les taux de cholestérol et de triglycérides sont plus élevés en cas de dyslipidémie primaire, car elle interfère avec le métabolisme et l’élimination des lipides. Les personnes peuvent également hériter d’une tendance à des taux de cholestérol HDL anormalement bas.

Les conséquences des dyslipidémies primitives peuvent inclure une athérosclérose précoce (chez les hommes âgés de 55 ans ou moins, chez les femmes âgées de 60 ans ou moins), qui peut entraîner un angor ou des crises cardiaques. L’artériopathie périphérique est également une conséquence qui diminue souvent le flux sanguin dans les membres inférieurs et peut provoquer des douleurs à la marche (claudication). L’AVC est une autre conséquence possible. Des taux de triglycérides très élevés peuvent provoquer une pancréatite.

Chez les personnes qui souffrent d’un trouble génétique induisant des taux élevés de triglycérides (telle que l’hypertriglycéridémie familiale ou l’hyperlipidémie familiale combinée), certains troubles et substances peuvent augmenter les triglycérides à des taux extrêmement élevés. Ces troubles incluent un diabète mal contrôlé et une maladie rénale chronique. Les substances comprennent l’abus d’alcool et l’utilisation de certains médicaments, comme les œstrogènes (pris par voie orale), qui augmentent les taux de triglycérides.

Les symptômes peuvent comprendre des dépôts cutanés de graisse (xanthomes éruptifs) sur la face antérieure des jambes et postérieure des bras, une hypertrophie du foie et de la rate, des douleurs abdominales et une diminution de la sensibilité au toucher due à des lésions nerveuses. Les dyslipidémies primitives peuvent provoquer une pancréatite qui peut être mortelle.

Réduire l’apport en lipides (moins de 50 g par jour) peut prévenir les lésions nerveuses et la pancréatite. Il peut également être utile de perdre du poids et d’éviter la consommation d’alcool. Les médicaments hypolipémiants peuvent être efficaces.