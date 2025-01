Présentation de la thyroïde

Pour apprécier le bon fonctionnement de la thyroïde, les médecins mesurent généralement les taux d’hormones dans le sang. Ils mesurent les taux suivants :

TSH

T4

T3

Le taux de TSH dans le sang est généralement le meilleur indicateur de la fonction thyroïdienne. Comme le rôle de cette hormone est de stimuler la thyroïde, son taux dans le sang est typiquement élevé lorsque la thyroïde travaille insuffisamment (hypothyroïdie), et a donc besoin d’être davantage stimulée, et diminue quand la thyroïde travaille excessivement (hyperthyroïdie), et a donc besoin d’être moins stimulée. Cependant, dans les rares cas où l’hypophyse ne fonctionne pas normalement, le taux de la TSH ne reflète pas de manière fiable la fonction de la thyroïde. Lorsqu’une personne fait l’objet d’un examen à la recherche d’un problème thyroïdien, la TSH est toujours mesurée, et parfois d’autres examens sont également réalisés. De plus, pour les personnes dont la fonction thyroïdienne est insuffisante (hypothyroïdie) et qui sont traitées avec des hormones thyroïdiennes comme médicament, la TSH est généralement mesurée une ou plusieurs fois par an pour vérifier si la dose du médicament doit être ajustée.

Lorsque les médecins mesurent les taux d’hormones thyroïdiennes T4 et T3 dans le sang, ils mesurent habituellement les formes liées et libres de chaque hormone (T4 total et T3 total). La majorité des taux circulants de T4 et de T3 sont liés à une protéine appelée globuline liant la thyroxine. Si le taux de globuline liant la thyroxine est anormal, les taux d’hormones thyroïdiennes totaux peuvent être mal interprétés ; c’est pourquoi les médecins mesurent parfois uniquement les taux d’hormones thyroïdiennes libres dans le sang (T4 libre et T3 libre). Le taux de globuline liant la thyroxine est plus faible chez les personnes atteintes de maladies rénales ou de maladies qui réduisent la synthèse des protéines par le foie, ou chez ceux qui prennent des stéroïdes anabolisants. Le taux est plus élevé chez les femmes enceintes, celles prenant des contraceptifs oraux ou d’autres formes d’œstrogènes, ainsi que dans les premières phases de l’hépatite.