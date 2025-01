L’hypothyroïdie peut être :

Primaire

Secondaire

L’hypothyroïdie primaire est due à un trouble de la thyroïde elle-même. Aux États-Unis, la cause la plus fréquente est la suivante :

Thyroïdite d’Hashimoto : L’hypothyroïdie se développe au fur et à mesure de la destruction progressive de la thyroïde.

Les autres causes d’hypothyroïdie primaire incluent :

Inflammation de la thyroïde (thyroïdite)

Traitement de l’hyperthyroïdie ou du cancer de la thyroïde

Manque d’iode

Rayonnements émis au niveau de la tête et du cou

Troubles héréditaires qui empêchent la synthèse ou la sécrétion d’une quantité suffisante d’hormones par la thyroïde

L’inflammation thyroïdienne (thyroïdite) peut provoquer une hypothyroïdie permanente ou temporaire selon la cause. La thyroïdite d’Hashimoto détruit progressivement la thyroïde et provoque généralement une hypothyroïdie irréversible. La thyroïdite subaiguë est probablement due à une infection par un virus. Une autre cause est l’inflammation auto-immune qui survient après l’accouchement (thyroïdite lymphocytaire silencieuse). Dans la thyroïdite subaiguë et la thyroïdite lymphocytaire silencieuse, l’hypothyroïdie est généralement temporaire, car la thyroïde n’est pas détruite.

Le traitement de l’hyperthyroïdie ou du cancer de la thyroïde peut causer une hypothyroïdie, car l’iode radioactif ou les médicaments utilisés dans le traitement interfèrent avec la capacité de l’organisme à fabriquer des hormones thyroïdiennes. L’ablation chirurgicale de la thyroïde entraîne un déficit de production d’hormones thyroïdiennes.

La carence chronique en iode dans l’alimentation est la cause d’hypothyroïdie la plus fréquente dans les pays où l’iode n’est pas ajouté au sel. Cependant, le déficit en iode est une cause rare aux États-Unis et en Europe, où de l’iode est ajouté au sel de table. L’iode est également utilisé pour stériliser le pis des vaches laitières, il est donc présent dans les produits laitiers.

Les rayonnements émis au niveau de la tête et du cou, généralement administrés sous forme de radiothérapie pour traiter le cancer, peuvent aussi provoquer une hypothyroïdie.

Les causes plus rares d’hypothyroïdie comprennent certains troubles héréditaires dans lesquels une anomalie des enzymes présentes dans les cellules thyroïdiennes empêche la production ou la sécrétion d’hormones thyroïdiennes en quantité suffisante par la glande (voir aussi Hypothyroïdie chez les nourrissons et les enfants).

L’hypothyroïdie secondaire survient lorsque l’hypophyse ne parvient pas à sécréter des quantités suffisantes de thyréostimuline (TSH), qui est nécessaire à la stimulation normale de la thyroïde. L’hypothyroïdie secondaire est beaucoup plus rare que l’hypothyroïdie primaire.