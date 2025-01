Les causes les plus courantes sont les suivantes :

Maladie de Graves-Basedow

Goitre multinodulaire toxique (sécrétant des hormones)

Nodule toxique unique

Thyroïdite

La maladie de Graves-Basedow, la cause la plus fréquente de l’hyperthyroïdie, est une maladie auto-immune. Dans une maladie auto-immune, le système immunitaire produit des anticorps qui attaquent les propres tissus de l’organisme. En général, les anticorps endommagent les cellules et dégradent leur capacité de fonctionnement. Cependant, dans la maladie de Graves-Basedow, les anticorps stimulent la thyroïde qui produit et sécrète un excès d’hormones thyroïdiennes dans le sang. Cette cause d’hyperthyroïdie est souvent héréditaire et induit presque toujours une augmentation de volume de la thyroïde.

Dans le goitre toxique multinodulaire (maladie de Plummer), de nombreux nodules (petites masses) sont présents, et un ou plusieurs nodules peuvent commencer à produire et sécréter un excès d’hormone thyroïdienne. Ce trouble est plus fréquent avec le vieillissement et est peu fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes.

La thyroïdite est une inflammation de la thyroïde. L’inflammation peut être provoquée par une infection virale (thyroïdite subaiguë), une inflammation auto-immune de la thyroïde qui survient après l’accouchement (thyroïdite lymphocytaire silencieuse) et, beaucoup moins souvent, une inflammation chronique auto-immune (thyroïdite d’Hashimoto). Tout d’abord, l’inflammation provoque une hyperthyroïdie en raison de la libération des hormones stockées dans la glande enflammée. Ensuite, une hypothyroïdie s’ensuit souvent, en raison de la déplétion du stock d’hormones. Cependant, chez les personnes atteintes de thyroïdite lymphocytaire subaiguë ou silencieuse, la thyroïde retrouve généralement un fonctionnement normal.

Un nodule thyroïdien toxique (hyperactif) (tumeur bénigne ou adénome) est une zone de croissance tissulaire locale anormale au sein de la thyroïde. Ce tissu anormal produit des hormones thyroïdiennes même sans stimulation par la thyréostimuline (TSH, une hormone produite par l’hypophyse stimulant la production d’hormones thyroïdiennes par la thyroïde). Le nodule toxique, en échappant au mécanisme qui contrôle normalement la thyroïde, produit ainsi des hormones thyroïdiennes en grande quantité.

D’autres causes d’hyperthyroïdie incluent :

Certains médicaments, y compris l’excès d’hormone thyroïdienne prise par voie orale

Dans de rares cas, une hyperstimulation due à une hyperactivité de l’hypophyse

Des médicaments et l’iode peuvent provoquer une hyperthyroïdie. Les médicaments incluent l’amiodarone, l’interféron alpha, les inhibiteurs du ligand de mort programmée 1 (PD-1 ; tels que nivolumab et pembrolizumab), l’alemtuzumab et, dans de rares cas, le lithium. L’excès d’iode, comme cela peut se produire chez les personnes qui prennent certains expectorants, ou chez celles qui reçoivent des agents de contraste contenant de l’iode pour les examens radiographiques, peut provoquer une hyperthyroïdie chez les personnes présentant un nodule qui a échappé au contrôle de la thyréostimuline et a la capacité de produire de grandes quantités d’hormones thyroïdiennes lorsqu’il est en présence d’un excès d’iode, devenant ainsi un nodule thyroïdien toxique. La prise excessive d’hormones thyroïdiennes par voie orale peut également provoquer une hyperthyroïdie et constitue l’une des causes les plus fréquentes d’un taux de TSH bas ou d’un taux élevé de T4.

Une hypophyse hyperactive peut produire une quantité excessive de thyréostimuline qui, à son tour, induit une surproduction d’hormones thyroïdiennes. Cependant, c’est une cause extrêmement rare d’hyperthyroïdie.

D’autres causes rares d’hyperthyroïdie comprennent certaines anomalies du placenta qui produisent des taux excessifs d’hormone gonadotrophine chorionique humaine, ce qui peut stimuler la thyroïde à produire des hormones thyroïdiennes en excès, certaines tumeurs de l’ovaire qui contiennent du tissu thyroïdien et un cancer de la thyroïde qui s’est propagé à d’autres régions de l’organisme.