Présentation des porphyries

Les porphyries cutanées induisent des symptômes cutanés après une exposition de la peau au soleil. Dans ces porphyries, certaines porphyrines se déposent dans la peau. Lorsqu’elles sont exposées à la lumière et à l’oxygène, ces porphyrines provoquent la formation de dérivés instables de l’oxygène capables d’endommager la peau.

Certaines porphyries cutanées provoquent des symptômes qui ont tendance à être continus ou intermittents. Ces porphyries incluent

La porphyrie cutanée tardive, qui est la forme la plus fréquente de porphyrie cutanée

La porphyrie érythropoïétique congénitale

La porphyrie hépato-érythropoïétique (extrêmement rare)

La peau devient fragile et recouverte de vésicules au niveau des zones exposées au soleil (telles que le visage, le cou, les mains et les avant-bras) ou de la peau endommagée. Des symptômes cutanés identiques sont également provoqués par deux des porphyries aiguës (porphyrie variegata et coproporphyrie héréditaire). Comme les symptômes mettent longtemps à se développer après l’exposition au soleil, les personnes n’ont souvent pas conscience du lien entre leurs symptômes et l’exposition au soleil.

D’autres porphyries cutanées provoquent des symptômes plus immédiatement après une exposition au soleil. Ces porphyries sont les suivantes

Une douleur de type brûlure, sans présence de vésicules, apparaît en quelques minutes ou quelques heures après une exposition au soleil. La douleur peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours. Bien souvent, la peau ne change pas d’apparence, mais une tuméfaction et une rougeur peuvent se produire. Les personnes atteintes de ces troubles présentent généralement des symptômes précurseurs précoces, tels que des picotements ou une légère sensation de brûlure, appelés symptômes prodromiques, avant de développer les symptômes cutanés plus sévères et persistants. Les personnes qui présentent de tels symptômes précurseurs doivent immédiatement se protéger du soleil pour essayer de prévenir la survenue des symptômes plus sévères.