Présentation de la fonction parathyroïdienne

(Voir aussi Présentation de la thyroïde, Hypercalcémie et Hypocalcémie.)

La thyroïde est une petite glande, mesurant environ 5 centimètres de diamètre, située juste sous la peau, en dessous de la pomme d’Adam, dans le cou. La thyroïde sécrète des hormones thyroïdiennes qui contrôlent la vitesse à laquelle se déroulent les fonctions chimiques de l’organisme (métabolisme). Les glandes parathyroïdes s’appellent ainsi car elles sont situées près de la thyroïde. Il y a généralement quatre glandes parathyroïdes de la taille d’un petit pois, une située derrière chaque coin de la thyroïde, mais leur emplacement exact et même le nombre total de glandes sont très variables.

Les glandes parathyroïdes sécrètent l’hormone parathyroïdienne, ou parathormone/PTH, qui régule le taux de calcium dans le sang et les tissus par ses effets sur les os, les reins et l’intestin. La PTH augmente le taux de calcium dans le sang lorsqu’il est trop faible (hypocalcémie). Le taux de calcium peut baisser à la suite de l’une des situations suivantes :

Trouble de la glande parathyroïde entraînant un faible taux de parathormone (hypoparathyroïdie)

Apport de calcium insuffisant dans l’alimentation

Maladie rénale

Certains médicaments

Si elle n’est pas corrigée, l’hypocalcémie peut évoluer et entraîner crampes musculaires, confusion, dépression, perte de mémoire et picotements dans les lèvres, les doigts et les pieds. Elle peut également entraîner une raideur et une douleur musculaires. Une diminution importante du taux de calcium dans le sang peut provoquer des spasmes musculaires, des convulsions et des anomalies du rythme cardiaque.

Les glandes parathyroïdes

Les cellules parathyroïdes détectent lorsque le taux de calcium dans le sang est faible et libèrent alors de la PTH dans la circulation sanguine. En quelques minutes, la PTH augmente le taux de calcium dans le sang en effectuant les actions suivantes :

Libérer rapidement le calcium et le phosphate qui sont stockés dans les os (résorption osseuse)

Aider les reins à retenir le calcium

Augmenter la capacité des intestins à absorber le calcium issu de l’alimentation

La PTH améliore la réabsorption du calcium du sang filtré dans les reins (voir aussi Reins). La PTH diminue également la quantité de phosphate réabsorbée par les reins, ce qui augmente la quantité de phosphate perdu dans les urines.

La PTH stimule également la conversion de la vitamine D en sa forme la plus active, le calcitriol. Cette conversion contribue également à augmenter le taux de calcium dans le sang, car le calcitriol augmente la quantité de calcium absorbée par l’intestin à partir de l’alimentation. La PTH et la vitamine D permettent de réguler la croissance osseuse et le remodelage osseux (voir aussi Carence en vitamine D).

Cependant, une augmentation prolongée de la PTH entraîne une résorption osseuse excessive. Au cours du processus de résorption osseuse, des cellules osseuses spécialisées impliquées dans la croissance et la cicatrisation des os (ostéoclastes) décomposent le tissu osseux et libèrent ses minéraux dans le sang. Il en résulte une augmentation de la quantité de calcium transférée du tissu osseux vers le sang, ce qui peut éventuellement entraîner une ostéoporose et d’autres maladies associées à la perte osseuse.

Les médecins vérifient généralement le taux de PTH d’une personne en effectuant une analyse de sang spécifique appelée dosage radio-immunologique.