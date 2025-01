Diabète sucré (DS)

L’insuline, une hormone sécrétée par le pancréas (un organe situé derrière l’estomac qui produit également des enzymes digestives), contrôle la quantité de glucose dans le sang. Le glucose dans la circulation sanguine stimule le pancréas à produire de l’insuline. L’insuline aide le glucose à passer du sang vers les cellules. À l’intérieur des cellules, le glucose est converti en énergie qui est utilisée immédiatement, ou il est stocké sous forme de graisse ou de glycogène, un amidon, jusqu’à ce qu’il soit nécessaire.

Mode d’action de l’insuline MODÈLE 3D

Le taux de glucose dans le sang varie normalement pendant la journée. Il augmente après un repas et revient aux niveaux observés avant le repas dans les 2 heures suivant le repas. Une fois que le taux de glucose dans le sang est revenu au taux observé avant le repas, la production d’insuline diminue. La variation de la glycémie est comprise en général entre 70 et 110 milligrammes par décilitre (mg/dl), ou 3,9 à 6,1 millimoles par litre (mmol/l) de sang, chez les personnes en bonne santé. En cas de prise de glucides en grande quantité, les concentrations peuvent encore plus augmenter. Les personnes de plus de 65 ans ont tendance à présenter des taux très légèrement supérieurs, le plus souvent après les repas.

Si l’organisme ne produit pas assez d’insuline pour transporter le glucose dans les cellules, ou si les cellules cessent de réagir normalement à l’insuline (on appelle ceci une « résistance à l’insuline »), le taux élevé de glucose dans le sang et la quantité inadaptée de glucose dans les cellules qui en résultent produisent ensemble les symptômes et les complications du diabète.