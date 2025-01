Dans l’amylose AL, chimiothérapie

Dans l’amylose AA, traitement de la cause sous-jacente

Dans l’amylose causée par des dépôts de la protéine transthyrétine, médicaments qui stabilisent la transthyrétine

Parfois, greffe d’organe

Les traitements qui visent à diminuer ou contrôler les symptômes et les complications de l’amylose peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de toutes les formes d’amylose. Les traitements spécifiques visant à ralentir ou arrêter la formation d’amyloïdes peuvent être utiles dans certaines formes d’amylose.

Chez les personnes atteintes d’amylose AL, une chimiothérapie avec du melphalan, du bortézomib ou du lénalidomide, parfois associée à une greffe de cellules souches, peut arrêter la maladie dans la moelle osseuse et prévenir la progression des dépôts amyloïdes. La radiothérapie peut être utilisée chez les personnes atteintes d’amylose AL lorsque celle-ci est présente dans une seule zone (maladie localisée).

Pour l’amylose AA (secondaire), le traitement de la cause sous-jacente peut réduire les dépôts amyloïdes. Pour l’amylose AA causée spécifiquement par la fièvre méditerranéenne familiale, la colchicine est très efficace.

Dans le cas de l’amylose causée par des dépôts de la protéine transthyrétine, des médicaments tels que le diflunisal et le tafamidis peuvent stabiliser la protéine transthyrétine (en l’empêchant de former des fibrilles amyloïdes) et donc ralentir la progression de l’amylose héréditaire et de l’amylose à transthyrétine de type sauvage. Les thérapies géniques qui réduisent la production de transthyrétine (comme patisiran, inotersen et vutrisiran) peuvent améliorer les effets sur le système nerveux de la forme héréditaire.

Les greffes d’organes (par exemple, un rein ou le cœur) ont permis de prolonger la vie de certains patients atteints d’une défaillance d’organe due à l’amylose.

Dans l’amylose familiale à transthyrétine, une greffe de foie peut être réalisée. La greffe de foie peut ralentir la progression de la maladie parce que le foie est le siège de la production de la protéine mutante. De façon intéressante, parce qu’il y a un manque de donneurs d’organes, le foie prélevé sur une personne atteinte d’amylose familiale à transthyrétine est parfois greffé chez des personnes atteintes d’une maladie hépatique fatale, telle qu’une cirrhose ou un cancer du foie. Cette « greffe domino » est possible parce que le foie obtenu sur une personne atteinte d’amylose familiale à transthyrétine fonctionne normalement par ailleurs. Bien que les personnes qui reçoivent un foie d’une personne atteinte d’amylose familiale à transthyrétine peuvent finir elles-mêmes par développer une amylose, la greffe peut leur sauver la vie à court terme.