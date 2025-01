Les personnes en acidose métabolique légère peuvent être asymptomatiques, mais en général elles présentent les symptômes suivants

Fatigue

Nausées

Vomissements

La respiration devient plus profonde et légèrement plus rapide (l’organisme essaie de corriger l’acidose en éliminant plus de dioxyde de carbone). Si l’acidose s’aggrave, commencent à apparaître une grande fatigue, une somnolence, parfois une confusion et une aggravation des nausées. Finalement, dans les cas graves, des problèmes cardiaques peuvent apparaître et la pression artérielle peut chuter en entraînant un choc, le coma et le décès.

Dans l’acidose respiratoire, les premiers symptômes sont les suivants

Somnolence

Céphalées

La somnolence peut évoluer en stupeur et en coma au fur et à mesure que la quantité d’oxygène dans le sang devient insuffisante. Stupeur et coma peuvent apparaître en très peu de temps si la respiration s’interrompt ou si elle est gravement compromise ou en plusieurs heures si elle est partiellement conservée.