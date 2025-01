Hypercalcémie (taux élevé de calcium dans le sang)

Liquides et médicaments pour augmenter l’excrétion de calcium

Lorsqu’elle est peu sévère, la correction de la cause est souvent suffisante. En cas d’hypercalcémie légère ou de pathologies induisant une hypercalcémie, et si la fonction rénale est normale, il est généralement recommandé d’augmenter l’apport liquidien. Les liquides aident les reins à éliminer le calcium et contribuent à éviter une déshydratation.

Les médecins peuvent conseiller aux personnes de prendre des suppléments minéraux contenant du phosphate, qui peut prévenir l’absorption du calcium.

Si le taux de calcium est très élevé ou si des symptômes de dysfonctionnement cérébral ou d’asthénie musculaire apparaissent, des liquides et des diurétiques sont administrés dans une veine (voie intraveineuse), jusqu’à ce que la fonction rénale se normalise. La dialyse est un traitement très efficace, sûr et fiable, mais elle est généralement réservée aux personnes qui présentent une hypercalcémie grave et qui ne peuvent être traitées par d’autres méthodes.

Plusieurs autres médicaments (dont les bisphosphonates, la calcitonine, les corticoïdes et plus rarement, la plicamycine) peuvent être utilisés pour traiter l’hypercalcémie. Ces médicaments agissent essentiellement en ralentissant la libération du calcium par l’os.

Il est particulièrement difficile de traiter l’hypercalcémie due au cancer. Parfois, un médicament appelé dénosumab s’avère utile. Si le cancer ne peut pas être traité, l’hypercalcémie réapparaît en général et ce en dépit du meilleur traitement.