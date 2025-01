Précautions et réactions indésirables lors de la transfusion sanguine

Parmi les symptômes d’allergie, on trouve le prurit, une éruption cutanée diffuse, un gonflement, des vertiges et des céphalées. Les symptômes moins fréquents comprennent les difficultés respiratoires, une respiration sifflante et l’obstruction des voies respiratoires. La réaction allergique est rarement assez grave pour provoquer une baisse de la tension artérielle et un choc.

En cas de réaction allergique, la transfusion est arrêtée et on donne au patient un anti-histaminique. Les réactions allergiques les plus graves peuvent être traitées par de l’hydrocortisone, ou même de l’adrénaline.

En cas d’antécédents de réactions allergiques, des traitements spécifiques sont possibles qui permettent d’effectuer néanmoins les transfusions. Les patients qui ont développé des réactions allergiques répétées graves à la suite d’une transfusion peuvent recevoir des globules rouges déplasmatisés. La déplasmatisation des globules rouges consiste à éliminer, par lavages, les composants dans le sang du donneur qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Les globules blancs et les plaquettes étant filtrés hors du sang du donneur avant sa conservation (technique appelée « déleucocytation »), les réactions allergiques sont désormais peu fréquentes.