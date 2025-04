Dans les échanges plasmatiques, le sang est prélevé et le plasma séparé des cellules sanguines et des plaquettes. Le plasma est éliminé et les cellules sanguines et les plaquettes sont réinjectées au patient, ainsi qu’un liquide qui remplace le plasma, comme l’albumine.

L’échange plasmatique est utilisé pour traiter les personnes dont le plasma contient des substances nocives (souvent des anticorps). Les troubles concernés comprennent la sclérose en plaques, la myasthénie grave et le syndrome de Guillain-Barré (troubles neurologiques qui provoquent une faiblesse musculaire), le syndrome de Goodpasture (maladie auto-immune qui entraîne des saignements pulmonaires et une insuffisance rénale), la cryoglobulinémie (un trouble caractérisé par la production d’anticorps anormaux), et le purpura thrombocytopénique thrombotique (trouble rare de la coagulation). L’aphérèse peut permettre de contrôler certaines maladies chroniques, mais ne les guérit généralement pas. Toutefois, le purpura thrombocytopénique thrombotique peut, lui, être guéri par aphérèse.

Pour être efficace, l’échange plasmatique doit être réalisé suffisamment souvent pour éliminer la substance indésirable plus rapidement qu’elle n’est produite par l’organisme. Cependant, l’aphérèse n’est répétée que si elle est indispensable, car les grandes quantités de transferts liquidiens entre les vaisseaux sanguins et les tissus qui se produisent lorsque le sang est prélevé et réinjecté peuvent être à l’origine de complications chez des patients déjà affaiblis par leur maladie.