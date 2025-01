Traitement de la cause

Phlébotomie

L’érythrocytose secondaire provoquée par une privation d’oxygène peut être traitée par un apport d’oxygène. On conseille aux personnes qui fument d’arrêter de fumer et des traitements leur sont proposés pour les y aider. Toute maladie sous-jacente qui entraîne une hypoxygénation et une érythrocytose secondaire doit être traitée le plus efficacement possible. Afin de réduire le nombre de globules rouges chez certaines personnes, on peut pratiquer une phlébotomie (qui permet de prélever une partie du sang de la personne). Il est rare que la phlébotomie soit nécessaire en cas d’érythrocytose secondaire.

En cas d’érythrocytose associée à une tumeur, l’ablation de la tumeur peut guérir la personne. Traiter un trouble hormonal particulier ou arrêter la prise d’un médicament à l’origine de l’érythrocytose secondaire peut aussi être curatif.

L’érythrocytose relative est traitée par l’apport de liquides par voie orale ou intraveineuse, et le traitement de toute affection pouvant contribuer à la réduction du volume plasmatique.