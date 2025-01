Présentation des troubles sanguins

Les maladies qui touchent le sang sont appelées troubles sanguins ou troubles hématologiques. Il existe de nombreux troubles sanguins qui peuvent affecter la quantité et le fonctionnement des cellules dans le sang (cellules sanguines) ou les protéines de la coagulation sanguine ou le système immunitaire.

Certains troubles sanguins entraînent une diminution du nombre de cellules dans le sang :

Une baisse du nombre de globules rouges est appelée anémie.

Une baisse du nombre de globules blancs est appelée leucopénie.

Une baisse du nombre de plaquettes est appelée thrombocytopénie.

D’autres troubles sanguins entraînent une augmentation du nombre de cellules sanguines :

Une augmentation du nombre de globules rouges est appelée érythrocytose.

Une augmentation du nombre de globules blancs est appelée leucocytose.

Une augmentation du nombre de plaquettes est appelée thrombocytose ou thrombocytémie.

D’autres troubles sanguins affectent les protéines des cellules sanguines ou du plasma sanguin (la partie liquide du sang) :

L’hémoglobine, la protéine qui transporte l’oxygène dans les globules rouges

Les protéines du système immunitaire, par exemple les anticorps (également appelés immunoglobulines)

Les facteurs de coagulation

Le sang circule vers chaque cellule de l’organisme et est important pour la santé et le fonctionnement de l’ensemble des organes.

Les cellules sanguines sont produites dans la moelle osseuse et de nombreuses protéines du sang sont fabriquées dans le foie ou par les cellules sanguines elles-mêmes. Les cellules sanguines et les protéines du sang apportent les fonctions suivantes :

Les globules rouges contiennent de l’hémoglobine, qui transporte l’oxygène vers les différentes parties du corps.

Les globules blancs et les anticorps combattent les infections et les cancers.

Les plaquettes et les facteurs de coagulation stoppent le saignement ou empêchent la survenue du saignement.

Les troubles sanguins provoquent des symptômes résultant de la perturbation de ces fonctions ; les symptômes peuvent provenir de n’importe quel tissu ou organe affecté.

Les médecins poseront des questions sur les symptômes de la personne et réaliseront un examen clinique mais, souvent, la présence d’un trouble sanguin est en premier lieu découverte par un test sanguin comme une numération formule sanguine (NFS) effectuée lorsque le médecin réalise une évaluation complète d’une personne ou lors de l’examen des raisons pour lesquelles une personne ne se sent pas bien. Le médecin doit généralement effectuer d’autres analyses de sang pour diagnostiquer un trouble sanguin, et parfois une biopsie de la moelle osseuse est nécessaire.