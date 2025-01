Ils se développent généralement de façon progressive, et la maladie peut passer inaperçue jusqu’à ce que l’accumulation de fer soit très importante. Souvent, elle est asymptomatique jusqu’à l’âge moyen ou après. Les premiers symptômes sont parfois non spécifiques, tels qu’une fatigue ou une faiblesse, et on peut ne pas les remarquer ou les attribuer à une autre maladie. Chez les femmes, les symptômes commencent généralement après la ménopause en raison de la perte de fer pendant les règles et des besoins accrus en fer pendant la grossesse.

Les symptômes sont variables, car l’accumulation de fer peut léser tous les tissus ou organes de l’organisme, notamment le cerveau, le foie, le pancréas, les poumons ou le cœur. Les premiers symptômes, surtout chez les hommes, peuvent être ceux d’une cirrhose (en raison des lésions hépatiques) ou ceux du diabète (en raison des lésions pancréatiques). Les premiers symptômes peuvent aussi être non spécifiques et affecter n’importe quelle partie de l’organisme, surtout chez les femmes. La fatigue en est un exemple. La maladie hépatique est le trouble le plus fréquent. Les troubles suivants peuvent également survenir :

Pigmentation de la peau, de couleur bronze

Insuffisance cardiaque (parfois)

Douleurs articulaires, en particulier au niveau des mains

Risque accru de cancer du foie

Infertilité

Glande thyroïde sous-active (hypothyroïdie)

Fatigue chronique

Chez beaucoup d’hommes, le taux d’hormones sexuelles diminue. Une dysfonction érectile peuvent survenir.

L’hémochromatose peut aggraver d’éventuelles maladies neurologiques déjà présentes.