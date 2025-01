Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)

Traitement du trouble sous-jacent

Le trouble sous-jacent doit être recherché et corrigé, qu’il s’agisse d’un trouble obstétrical, d’une infection ou d’un cancer. Les troubles de la coagulation diminuent quand la cause est corrigée.

La CIVD d’apparition soudaine est potentiellement mortelle et doit être traitée comme une urgence. Des plaquettes et des facteurs de coagulation doivent être transfusés pour remplacer ceux qui font défaut et arrêter le saignement.

Le traitement par héparine peut être utilisé pour ralentir la coagulation en cas de formes plus légères et chroniques de CIVD, dans lesquelles les événements de coagulation représentent un problème plus important que les saignements.