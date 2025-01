La maladie des chaînes lourdes mu (maladie des chaînes lourdes IgM), la plus rare des 3 maladies des chaînes lourdes, touche le plus souvent des personnes de plus de 50 ans. Elle peut entraîner une hypertrophie du foie et de la rate, ainsi qu’une hypertrophie des ganglions lymphatiques dans l’abdomen. Des fractures et une amylose peuvent également survenir.

On effectuera le plus souvent des analyses de sang et d’urine. Un myélogramme est généralement nécessaire pour poser le diagnostic.

Les agents de chimiothérapie et les corticoïdes sont les traitements le plus souvent utilisés. La durée de la survie et la réponse au traitement varient considérablement.