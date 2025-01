Présentation des maladies des globules blancs

University of Washington

Les globules blancs (leucocytes) jouent un rôle important dans la défense de l’organisme contre les micro-organismes infectieux et les substances étrangères (le système immunitaire). Pour qu’ils soient efficaces, il faut qu’un nombre adéquat de globules blancs soient informés de la présence du micro-organisme infectieux ou de la substance étrangère. Ils se dirigent alors où ils doivent aller, puis détruisent et digèrent le micro-organisme ou la substance néfaste (voir la figure Système lymphatique : contribuer à la défense contre les infections).

Globules blancs Vidéo

Comme toutes les autres cellules du sang, les globules blancs sont produits principalement dans la moelle osseuse. Ils se développent à partir de cellules souches (précurseurs) qui se différencient progressivement en l’une des cinq principales sortes de globules blancs :

Basophiles

Éosinophiles

Lymphocytes

Monocytes

Neutrophiles

Globules blancs Image

Normalement, une personne produit environ 100 milliards de globules blancs par jour. On les comptabilise en nombre de globules blancs par microlitre de sang. Le nombre normal total se situe entre 4 000 et 11 000 cellules par microlitre (4 à 11 x 109 par litre). On peut déterminer par des tests de laboratoire la proportion, dans un volume de sang donné, de chacun des cinq principaux types de globules blancs, ainsi que le nombre total de cellules de chaque type.

Une augmentation ou une diminution du nombre de globules blancs est souvent révélatrice d’une maladie sous-jacente.

La leucopénie, une diminution du nombre de globules blancs à moins de 4 000 cellules par microlitre de sang (4 × 109 par litre), rend souvent les personnes plus sensibles aux infections.

La leucocytose, une augmentation du nombre de globules blancs à plus de 11 000 cellules par microlitre de sang (11 × 109 par litre), est souvent due à la réponse normale de l’organisme pour combattre une infection, ou à certains médicaments tels que les corticoïdes. Cependant, une augmentation du nombre de globules blancs est également provoquée par des cancers de la moelle osseuse (comme la leucémie), dans lesquels les cellules affectées se multiplient de façon incontrôlable.

Certaines maladies des globules blancs ne concernent qu’un seul des cinq types.

L’hyperlymphocytose est un nombre anormalement élevé de lymphocytes.

La lymphocytopénie est un nombre anormalement faible de lymphocytes

La neutropénie est un nombre anormalement bas de neutrophiles.

La polynucléose neutrophile est un nombre anormalement élevé de neutrophiles.

D’autres troubles peuvent impliquer plusieurs types ou les cinq types de globules blancs. Les troubles les plus fréquents sont ceux des neutrophiles et des lymphocytes. Les troubles qui touchent les monocytes et les éosinophiles sont moins fréquents. Quant à ceux touchant les basophiles, ils sont rares.