Polynucléose

Dans de très rares cas, chez les patients atteints de leucémie, des taux très élevés de neutrophiles immatures (plus de 100 000 cellules par microlitre de sang [100 × 109 par litre]) peuvent provoquer l’épaississement trop important du sang et provoquer des problèmes respiratoires, un accident vasculaire cérébral et le décès. Cette affection est une urgence médicale et nécessite une hospitalisation afin que des liquides puissent être administrés dans une veine ainsi que des médicaments visant à réduire le taux de globules blancs (hydroxyurée et médicaments de chimiothérapie). Parfois, un type de traitement filtrant le sang (leucaphérèse) est utilisé pour retirer les globules blancs du sang.