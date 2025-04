Présentation des lymphomes

Les lymphomes sont des cancers des lymphocytes, qui résident dans le système lymphatique et dans les organes qui produisent le sang.

Les lymphomes sont des cancers qui touchent un certain type de globules blancs, les lymphocytes. Ces cellules permettent de lutter contre les infections. Les lymphomes peuvent se développer dans les deux principaux types de lymphocytes.

Cellules B (lymphocytes B)

Cellules T (lymphocytes T)

Les lymphocytes B produisent des anticorps, qui sont essentiels pour combattre certaines infections. Les lymphocytes T jouent un rôle majeur dans la régulation du système immunitaire et dans la lutte contre les infections virales. Les lymphomes sont similaires à d’autres cancers des globules blancs appelés leucémies.

Les lymphocytes sont issus de la moelle osseuse et se déplacent dans toutes les parties de l’organisme via la circulation sanguine et un réseau de canaux tubulaires appelés vaisseaux lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont disséminés dans ce réseau de vaisseaux lymphatiques et renferment des amas de lymphocytes. Les lymphocytes qui deviennent cancéreux (cellules lymphomateuses) peuvent rester confinés au niveau d’un seul ganglion lymphatique ou se propager dans la moelle osseuse, le sang, la rate ou n’importe quel autre organe.

Les globules blancs cancéreux ne fonctionnent pas comme les globules blancs normaux et ne peuvent donc pas aider l’organisme à combattre les infections.

Lymphome Image

Il existe deux principaux types de lymphomes :

Lymphome de Hodgkin (auparavant connu sous le nom de maladie de Hodgkin)

Lymphome non hodgkinien

Les lymphomes non hodgkiniens sont plus fréquents que le lymphome de Hodgkin. Il existe de nombreux sous-types de lymphome non hodgkinien.

Système lymphatique : Contribue à la défense contre les infections