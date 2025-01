Thalassémies

Toutes les formes de thalassémie ont des symptômes similaires, mais d’intensité variable.

Dans l’alpha-thalassémie mineure et la bêta-thalassémie mineure, les patients ont une discrète anémie asymptomatique.

Dans l’alpha-thalassémie majeure, les patients souffrent d’anémie avec des symptômes modérés à graves, notamment fatigue, essoufflement, pâleur et splénomégalie qui se traduit par une sensation de ballonnements et de gêne intestinale.

Dans la bêta-thalassémie majeure (parfois appelée anémie de Cooley), les patients souffrent de symptômes d’anémie sévères (notamment fatigue, faiblesse et essoufflement) et peuvent également développer un ictère, des ulcères cutanés et des calculs biliaires. Les personnes atteintes présentent aussi parfois une splénomégalie. L’hyperactivité de la moelle osseuse induit un épaississement et une augmentation de volume des os, surtout ceux de la tête et du visage. Les os longs des bras et des jambes sont fragilisés et se fracturent aisément.

Les enfants atteints de bêta-thalassémie majeure ont des retards de croissance et de puberté. L’absorption du fer peut être accrue et des transfusions sanguines fréquentes (qui apportent encore plus de fer) sont nécessaires ; l’excès de fer peut s’accumuler et se déposer dans le muscle cardiaque, ce qui finit par causer un syndrome de surcharge en fer et une insuffisance cardiaque, puis le décès prématuré.