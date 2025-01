Anémie par saignement excessif

Les symptômes sont similaires à ceux d’autres types d’anémie et varient de discrets à graves selon

La quantité de sang perdue

La rapidité des pertes

Quand la perte de sang est rapide, en quelques heures ou moins, le risque est très élevé ; la perte d’un tiers du volume sanguin total peut même être mortelle. Quand la perte sanguine est rapide, il est fréquent de ressentir des vertiges lorsque l’on passe de la position couchée à la position assise ou debout (hypotension orthostatique). Lorsque la perte de sang est plus lente, sur plusieurs semaines ou plus, l’anémie provoque généralement moins de symptômes et peut n’entraîner que fatigue et faiblesse, voire aucun symptôme.

D’autres symptômes dus au saignement ou à la maladie sous-jacente peuvent apparaître. Les saignements de l’estomac ou de l’intestin grêle se traduisent, par exemple, par des selles noires et poisseuses. De même, les saignements des reins ou de la vessie peuvent donner une couleur rouge ou brune à l’urine. Chez les femmes, les règles peuvent être longues et abondantes. Certaines maladies responsables de saignements chroniques, telles que les ulcères à l’estomac, entraînent une gêne abdominale. D’autres, telles que la diverticulose, les cancers intestinaux et les polypes au stade précoce, n’entraînent en revanche aucun symptôme.