Présentation des troubles laryngés

L’organe vocal (larynx) contient les cordes vocales. Les troubles laryngés peuvent être dus à des efforts, à des lésions des cordes vocales ou à une infection virale.

Les affections spécifiques comprennent :

Parfois, des tumeurs bénignes affectent le larynx.

Le diagnostic des troubles du larynx et des cordes vocales commence par un examen médical comprenant l’utilisation d’un endoscope ou d’un miroir pour évaluer le larynx et la gorge. D’autres examens, dont des examens d’imagerie, des biopsies ou une endoscopie, peuvent être nécessaires.

Les traitements des troubles affectant le larynx et les cordes vocales varient en fonction du diagnostic. Le repos de la voix seul peut suffire au traitement. Une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour traiter les polypes, nodules, granulomes et tumeurs bénignes, ou bien pour diagnostiquer et traiter le cancer.