L’otite moyenne aiguë est une infection bactérienne ou virale de l’oreille moyenne.

L’otite moyenne aiguë survient souvent chez les personnes présentant un rhume ou des allergies.

L’oreille infectée est douloureuse.

Les médecins procèdent à un examen clinique du tympan pour établir un diagnostic.

Certains vaccins pédiatriques de routine peuvent réduire le risque d’otite moyenne aiguë.

L’infection est parfois traitée avec des antibiotiques.

L’otite moyenne aiguë est due à une infection virale ou bactérienne et se manifeste souvent comme une complication du rhume ou des allergies. Bien que l’otite moyenne aiguë puisse survenir à tout âge, elle survient le plus souvent entre l’âge de 3 mois et de 3 ans. L’otite moyenne aiguë survient souvent à cet âge car les structures de l’oreille moyenne (telles que les trompes d’Eustache) sont immatures et fonctionnent moins efficacement que chez les adultes. Les symptômes et le traitement sont similaires chez les adultes et les enfants plus âgés (pour l’otite moyenne aiguë chez les jeunes enfants, voir Infection aiguë de l’oreille moyenne chez l’enfant).

Otite moyenne Image

Les oreilles Vidéo

Les facteurs qui augmentent le risque d’avoir une otite moyenne (facteurs de risque) comprennent les suivants :

Vivre dans un foyer où des fumeurs sont présents

Nombreux parents ayant eu une otite moyenne

Vivre dans une zone à forte pollution atmosphérique

Être alimenté au biberon, plutôt qu’être allaité

Être dans une garderie

Dans de rares cas, l’otite moyenne bactérienne s’étend aux structures adjacentes, telles que l’os mastoïde derrière l’oreille (mastoïdite) ou à l’oreille interne. La propagation au cerveau est extrêmement rare, mais certaines personnes développent une méningite ou une accumulation de pus (abcès) dans ou autour du cerveau.

Otite moyenne aiguë MODÈLE 3D

Symptômes de l’otite moyenne aiguë Chez les personnes atteintes d’otite moyenne aiguë, l’oreille infectée est douloureuse (voir Otalgie), et présente un tympan rouge et bombé. De nombreuses personnes présentent une perte auditive. Les nourrissons peuvent simplement être irritables ou avoir des difficultés à dormir. Les jeunes enfants ont souvent de la fièvre, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Le tympan bombé se rompt parfois, entraînant l’écoulement de pus de l’oreille, avec parfois un soulagement de la douleur auriculaire. Tympan normal Image CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Otite moyenne aiguë Image © Springer Science+Business Media Si l’infection s’étend, les personnes peuvent présenter des céphalées sévères, une confusion ou une altération de la fonction cérébrale.

Diagnostic de l’otite moyenne aiguë Examen clinique Les médecins utilisent un otoscope (une lampe portative) pour examiner le conduit auditif et le tympan. En cas d’otite moyenne, du pus peut être visible dans l’oreille moyenne derrière le tympan.

Traitement de l’otite moyenne aiguë Analgésiques

Antibiotiques si nécessaire La plupart des personnes affectées par l’otite moyenne aiguë guérissent sans traitement. Cependant, comme il est difficile de prédire si des symptômes ne s’atténueront pas et lesquels, certains médecins aux États-Unis traitent tout le monde par des antibiotiques, tels que l’amoxicilline. D’autres médecins n’administrent des antibiotiques que dans les circonstances suivantes : Les enfants sont jeunes (par exemple, moins de 6 mois).

Les symptômes sont graves.

Les symptômes ne s’atténuent pas après 72 heures.

L’otite moyenne récidive fréquemment. Certains spécialistes déclarent que les enfants âgés de 6 à 23 mois qui présentent une otite moyenne aiguë dans une seule oreille et qui n’est pas grave peuvent commencer un traitement avec ou sans antibiotiques. Si les antibiotiques ne sont pas utilisés initialement, ils sont administrés si l’état de l’enfant s’aggrave ou si l’enfant ne se sent pas mieux 48 à 72 heures après l’apparition des symptômes. Le soulagement de la douleur est important. Le paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que l’ibuprofène, peuvent soulager la douleur. Les adultes peuvent utiliser un spray nasal décongestionnant contenant des médicaments tels que de l’oxymétazoline ou des décongestionnants par voie orale, tels que de la pseudoéphédrine. Les antihistaminiques sont utiles pour les personnes allergiques, mais pas pour celles qui sont enrhumées. Les décongestionnants et les antihistaminiques ne sont pas utiles chez les enfants et peuvent entraîner des effets secondaires gênants et potentiellement dangereux, en particulier chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Si une personne présente une douleur sévère ou persistante et de la fièvre, et que le tympan est bombé, une myringotomie peut être réalisée. Au cours de cette intervention, une incision est réalisée au niveau du tympan pour permettre au liquide de s’écouler de l’oreille moyenne. Cette ouverture, qui n’a pas d’effet sur l’audition, cicatrise en général sans traitement. En cas d’otites moyennes à répétition, il peut être nécessaire de poser des tubes de drainage (tubes de tympanostomie) dans le tympan (voir figure Myringotomie). Myringotomie : Traitement des otites récurrentes