Présentation de l’oreille interne

Le système vestibulaire se compose de deux sacs remplis de liquide, appelés saccule et utricule, et de trois conduits remplis de liquide, appelés canaux semi-circulaires. Ces sacs et conduits recueillent les informations concernant la position et les mouvements de la tête. Le cerveau utilise ces informations pour aider à garder l’équilibre.

Le saccule et l’utricule sont situés dans le vestibule et contiennent des cellules qui perçoivent les mouvements de la tête d’un côté à l’autre (horizontalement), détectant l’accélération, ou de haut en bas (verticalement), détectant la gravité.

Les canaux semi-circulaires sont trois conduits remplis de liquide, orientés à angle droit les uns par rapport aux autres, qui perçoivent les rotations de la tête. Une rotation de la tête engendre un mouvement du liquide dans les canaux. Selon la direction du mouvement de la tête, le mouvement du liquide est plus important dans un des canaux que dans les autres. Les canaux contiennent des cellules ciliées qui répondent à ce mouvement de liquide. Les cellules ciliées produisent des impulsions nerveuses qui transmettent au cerveau le sens des mouvements de la tête, de façon à effectuer le mouvement approprié pour maintenir l’équilibre.

Si les canaux semi-circulaires fonctionnent mal, ce qui peut arriver lors d’une infection des voies respiratoires supérieures ou lors d’autres troubles permanents ou temporaires, le sens de l’équilibre de la personne peut être perdu ou une fausse sensation de mouvement ou de pivotement (vertige) peut se développer.