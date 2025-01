Maladie de Ménière

Si, malgré des traitements non invasifs, les fréquents vertiges sont invalidants, plusieurs techniques sont disponibles. Celles-ci visent à réduire la pression du liquide dans l’oreille interne ou à détruire les structures de l’oreille interne responsables de la fonction d’équilibre. Parmi ces techniques, la moins destructrice est appelée décompression du sac endolymphatique. (Le sac endolymphatique contient le liquide qui entoure les cellules ciliées dans l’oreille interne.) Dans cette procédure, le chirurgien pratique une incision derrière l’oreille et retire l’os sur le sac endolymphatique afin de l’exposer. Une lame ou un laser est utilisé pour réaliser un trou dans le sac, permettant ainsi au liquide de s’écouler. Le chirurgien peut placer un fin drain en plastique souple dans l’orifice pour le maintenir ouvert. Cette technique n’affecte pas le sens de l’équilibre et nuit rarement à l’audition.

Si la décompression du sac endolymphatique n’est pas efficace, le médecin devra peut-être détruire les structures de l’oreille interne à l’origine des symptômes en injectant une solution de gentamicine dans l’oreille moyenne en passant à travers le tympan. La gentamicine détruit sélectivement la fonction d’équilibre avant d’affecter l’audition, mais la perte auditive constitue toujours un risque. Le risque de perte auditive est plus faible si les médecins n’injectent la gentamicine qu’une seule fois et attendent 4 semaines avant de répéter l’injection si nécessaire.

Les personnes qui présentent encore des épisodes fréquents et sévères malgré ces traitements peuvent devoir subir une intervention chirurgicale plus invasive. Le fait de couper le nerf vestibulaire (neurectomie vestibulaire) détruit de manière irréversible la capacité de l’oreille interne à affecter l’équilibre, préserve généralement l’audition et soulage les vertiges dans environ 95 % des cas. En général, cette procédure est effectuée pour traiter les personnes dont les symptômes ne diminuent pas à la suite d’une décompression du sac endolymphatique ou celles qui ne veulent plus jamais connaître de crise de vertige.

Si le vertige est invalidant et que l’audition s’est détériorée dans l’oreille affectée, les canaux semi-circulaires peuvent être retirés grâce à une technique appelée labyrinthectomie. La restauration auditive dans ces cas est parfois possible avec un implant cochléaire.

Aucune des interventions chirurgicales qui traitent les vertiges n’est utile dans le traitement de la perte auditive accompagnant souvent la maladie de Ménière.