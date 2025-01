Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Ce que les médecins découvrent pendant l’étude des antécédents et lors de l’examen clinique suggère souvent une cause de l’épistaxis et les examens qui peuvent devoir être effectués.

Au cours de l’étude des antécédents, les médecins posent des questions sur ce qui suit :

Des déclencheurs évidents (comme le fait d’éternuer, de se moucher ou de se gratter le nez et des infections récentes des voies respiratoires supérieures).

La durée et le nombre d’épisodes de saignements de nez précédents et la façon dont ils ont été arrêtés.

Si les personnes (ou un membre de leur famille) souffrent d’hémorragies ou d’autres troubles causant parfois des problèmes de coagulation sanguine.

Si les personnes prennent des médicaments pouvant entraver la coagulation du sang.

Une maladie grave du foie (comme une cirrhose ou une hépatite) et certains cancers sont des troubles pouvant entraîner des problèmes de coagulation.

Au cours de l’examen clinique, les médecins recherchent tout d’abord les signes de perte de sang importante (tels que rythme cardiaque rapide et hypotension artérielle) et une hypertension marquée.

Les médecins se concentrent ensuite sur le nez et recherchent le site de l’hémorragie. Ils vérifient également la peau des personnes pour y trouver des signes de troubles de la coagulation, notamment des pétéchies, de gros bleus et de petits vaisseaux sanguins dilatés à l’intérieur et autour de la bouche et sur le bout des doigts et des orteils.

Un saignement antérieur est généralement facile à voir avec une lampe de poche et un instrument utilisé pour maintenir les narines ouvertes. Parfois, le médecin utilise une lampe frontale ou un miroir frontal pour refléter la lumière dans le nez. Pour voir un site de saignement postérieur, le médecin doit utiliser une sonde d’observation souple (endoscope nasal). Cependant, un site actif de saignement dans la partie postérieure de la cloison nasale produit trop de sang pour que les médecins puissent voir quoi que ce soit, même avec un appareil de diagnostic.