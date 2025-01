Jaunisse chez l’adulte

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Certaines causes et caractéristiques de la jaunisse).

Le médecin demande quand la jaunisse a commencé et depuis combien de temps elle est présente. Il demande également quand les urines se sont assombries (ce qui se produit généralement avant le développement de la jaunisse). Les personnes sont interrogées sur d’autres symptômes, tels que les démangeaisons, l’asthénie, les changements d’aspect des selles et les douleurs abdominales. Le médecin recherche particulièrement des symptômes qui suggèrent une cause grave. Par exemple, une perte d’appétit soudaine, des nausées, des vomissements, des douleurs dans l’abdomen et de la fièvre suggèrent une hépatite, en particulier chez les personnes jeunes et celles ayant des facteurs de risque d’hépatite. La fièvre et des douleurs constantes et sévères dans la partie supérieure droite de l’abdomen suggèrent une cholangite (infection des canaux biliaires), habituellement chez les personnes présentant une obstruction du canal biliaire. La cholangite aiguë est considérée comme une urgence médicale.

Les médecins interrogent la personne pour savoir si elle a déjà eu des troubles hépatiques ou une intervention chirurgicale impliquant les canaux biliaires, ou si elle prend des médicaments pouvant provoquer une jaunisse (par ex., les médicaments sur ordonnance amoxicilline/acide clavulanique, chlorpromazine, azathioprine et contraceptifs oraux, l’alcool, les médicaments en vente libre, les plantes médicinales et d’autres produits à base de plantes tels que le thé). Le fait de savoir si des membres de la famille ont également eu une jaunisse ou d’autres troubles hépatiques peut aider les médecins à identifier des troubles hépatiques héréditaires.

L’hépatite étant une cause fréquente, le médecin interroge en particulier sur les conditions susceptibles d’augmenter le risque d’hépatite, telles que

Travailler dans un hôpital de jour

Travailler ou vivre dans un établissement accueillant des résidents de longue durée, comme un établissement de soins psychiatriques, une prison ou un établissement de soins à long terme

Vivre ou voyager dans une zone où l’hépatite est courante

Avoir des relations sexuelles anales

Manger des fruits de mer crus

S’injecter des drogues

Être sous hémodialyse

Partager des lames de rasoir ou des brosses à dents

Se faire tatouer ou se faire faire un piercing

Travailler dans un établissement de soins de santé sans être vacciné contre l’hépatite

Avoir reçu une transfusion sanguine avant 1992

Avoir des relations sexuelles avec une personne souffrant d’une hépatite

Être né entre 1945 et 1965

À l’examen clinique, le médecin recherche des signes de troubles graves (comme de la fièvre, une tension artérielle très basse et un pouls rapide) et des signes d’altération considérable de la fonction hépatique (tels qu’une propension aux ecchymoses, une éruption de petits boutons ou de plaques ou une altération de la fonction cognitive). Ensuite, il palpe délicatement l’abdomen afin de s’assurer qu’il n’y a pas de masse, de sensibilité, de gonflement et d’autres anomalies, telles qu’une augmentation du volume du foie ou de la rate.