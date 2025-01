University of Colorado School of Medicine

L’hépatopathie congestive est un retour de sang dans le foie secondaire à une insuffisance cardiaque.

(Voir aussi Présentation des maladies vasculaires du foie.)

L’insuffisance cardiaque sévère entraîne le retour du sang du cœur dans la veine cave inférieure (grosse veine qui transporte le sang depuis les parties inférieures du corps jusqu’au cœur). Cette congestion augmente la pression dans la veine cave inférieure et d’autres veines qui y transportent du sang, notamment les veines hépatiques (qui drainent le sang depuis le foie). Si la pression est trop élevée, le foie s’engorge (se congestionne) de sang et ne fonctionne pas bien.

La plupart des personnes ne présentent pas de symptômes au-delà des signes liés à l’insuffisance cardiaque. Dans certains cas, la congestion du foie entraîne une gêne abdominale, généralement légère. Le foie (dans la partie supérieure droite de l’abdomen) est sensible et hypertrophié. Dans les cas graves, une défaillance hépatique peut entraîner un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, appelé jaunisse. Du liquide peut s’accumuler dans l’abdomen : ce trouble est appelé ascite. La rate a également tendance à se dilater. Une congestion sévère et chronique entraîne une atteinte hépatique ou même une fibrose sévère (cirrhose).

Un médecin peut suspecter la maladie chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque qui présentent les symptômes typiques. Les médecins examinent la personne et effectuent des analyses de sang pour déterminer si le foie fonctionne bien ou s’il est endommagé (tests hépatiques) et pour évaluer la coagulation du sang. Le diagnostic repose sur les symptômes et sur les résultats de l’examen clinique et des analyses de sang. Il est particulièrement important d’identifier l’hépatopathie congestive car elle indique la gravité de l’insuffisance cardiaque.

La prise en charge se concentre sur le traitement de l’insuffisance cardiaque. Ce traitement peut normaliser la fonction hépatique.