La douleur de la cholécystite aiguë est similaire à celle provoquée par la colique biliaire (douleur provoquée par des calculs biliaires) mais elle est plus intense et dure plus longtemps. La douleur atteint son pic au bout de 15 à 60 minutes et reste constante. Elle touche généralement le quadrant supérieur droit de l’abdomen. La douleur peut devenir très intense (intolérable). Les personnes rapportent classiquement une douleur intense à la palpation du quadrant supérieur droit de l’abdomen. La douleur peut s’aggraver lors de la respiration profonde et elle irradie souvent jusqu’à la partie inférieure de l’omoplate droite ou dans le dos. Des nausées et des vomissements sont fréquents.

Au bout de quelques heures, les muscles abdominaux du côté droit peuvent se raidir. Une fièvre est observée chez environ un tiers des personnes souffrant de cholécystite aiguë. La fièvre a tendance à augmenter progressivement jusqu’à plus de 38 °C et peut s’accompagner de frissons.

Chez les personnes âgées, le premier ou unique symptôme de la cholécystite peut être vague. Par exemple, elles peuvent perdre l’appétit, se sentir fatiguées ou faibles, ou vomir. La fièvre n’est pas systématique.

En général, une crise de cholécystite est résolutive en 2 à 3 jours et disparaît complètement en une semaine. Si la crise aiguë se prolonge, cela peut indiquer une complication grave. Une douleur de plus en plus intense, une fièvre élevée et des frissons suggèrent des poches de pus (abcès) ou une déchirure (perforation) dans la vésicule biliaire. Les abcès sont dus à une gangrène, qui se développe lorsque les tissus meurent. Un grand calcul peut déchirer la paroi de la vésicule biliaire, passer dans l’intestin grêle et l’obstruer. Cette obstruction peut causer une douleur et un gonflement abdominal.

Si les personnes développent une jaunisse ou présentent des urines foncées et des selles décolorées, le canal cholédoque est probablement obstrué par un calcul, ce qui entraîne un reflux de bile dans le foie (cholestase).

Une inflammation du pancréas (pancréatite) peut se développer. Elle est causée par un calcul bloquant l’ampoule de Vater (l’endroit où le canal cholédoque et le canal pancréatique se rejoignent).