L’hépatite A aiguë est une inflammation du foie, due à l’infection par le virus de l’hépatite A.

L’hépatite A se transmet généralement lorsque les personnes ingèrent un élément qui a été contaminé par les selles d’une personne infectée.

L’hépatite A provoque des symptômes typiques de l’hépatite virale (y compris une perte d’appétit, une sensation générale de maladie et une jaunisse) chez les enfants plus âgés et les adultes, mais elle peut être asymptomatique chez les jeunes enfants.

Les médecins diagnostiquent l’hépatite A par des analyses de sang.

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour tous les enfants et pour les adultes susceptibles d’être exposés à l’infection ou de développer des complications graves de l’infection.

Il n’existe aucun traitement spécifique pour l’hépatite A, mais la plupart des personnes se rétablissent complètement.

(Voir aussi Présentation de l’hépatite et Présentation de l’hépatite virale aiguë.)

L’hépatite A est la cause la plus fréquente d’hépatite virale aiguë. Elle est particulièrement fréquente chez les enfants et les jeunes adultes. L’hépatite A ne devient pas chronique. Cela signifie que l’infection ne dure pas plus de 6 mois. Lorsque les personnes sont exposées au virus de l’hépatite A, leur système immunitaire fabrique des anticorps qui les protègent en les empêchant de contracter de nouveau l’hépatite A (elles sont immunisées contre le virus).

Aux États-Unis, en 2018, plus de 12 400 cas d’hépatite A ont été rapportés et on a estimé le nombre de cas d’hépatite A à 24 900 (de nombreux cas ne sont pas reconnus ou signalés). On estime que 1,4 million de cas d’hépatite A sont recensés chaque année dans le monde entier.

Transmission de l’hépatite A L’hépatite A se propage généralement lorsque les personnes ingèrent le virus après avoir touché un objet ou avoir consommé des aliments ou des boissons contaminés par les selles d’une personne infectée (transmission oro-fécale). La propagation se produit généralement à cause d’une mauvaise hygiène, par exemple lorsqu’une personne infectée prépare des aliments sans s’être lavé les mains. Les fruits de mer sont aussi parfois contaminés s’ils sont pêchés dans des endroits où affluent des eaux d’égout non traitées, et ils peuvent provoquer une infection s’ils sont consommés crus. L’hépatite A survient parfois dans des établissements de soins où le personnel soignant et les enfants peuvent être en contact avec des selles infectées dans les couches. Les personnes peuvent propager le virus avant que des symptômes n’apparaissent, c’est-à-dire avant de savoir qu’elles sont infectées. Les épidémies, généralement liées à la contamination de l’approvisionnement en eau par les selles, sont fréquentes, en particulier dans les pays qui ne disposent pas d’installations efficaces de traitement de l’eau et d’assainissement. L’hépatite A ne se transforme pas en infection chronique. Une fois que l’hépatite aiguë s’est résolue, les personnes ne peuvent plus transmettre le virus à d’autres personnes.

Symptômes de l’hépatite A La plupart des enfants plus âgés et des adultes atteints d’hépatite A présentent des symptômes typiques de l’hépatite aiguë. Ces symptômes comprennent Perte d’appétit

Sensation de malaise général

Vomissements

Douleur dans la partie supérieure droite de l’abdomen (où se situe le foie)

Urines de couleur foncée

Jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) dans environ 70 % des cas

Prurit Environ 70 % des enfants âgés de moins de 6 ans n’ont aucun symptôme, et ceux qui ont des symptômes présentent rarement une jaunisse. Des symptômes de cholestase (diminution ou arrêt du flux biliaire), tels que des selles claires et des démangeaisons généralisées, peuvent se manifester. Les symptômes disparaissent généralement après 2 mois environ, mais ils peuvent continuer ou récidiver pendant une durée allant jusqu’à 6 mois. L’hépatite A ne provoque pas de cicatrisation sévère du foie (cirrhose). Dans de rares cas, l’hépatite A devient sévère (fulminante). Ces cas sont plus rares qu’avec l’hépatite B. Le rétablissement de l’hépatite A aiguë est généralement complet.

Diagnostic de l’hépatite A Analyses de sang Les médecins suspectent une hépatite A chez des personnes qui ont été exposées au virus de l’hépatite A et qui présentent des symptômes typiques, comme une jaunisse. Le dépistage commence généralement par des analyses de sang pour déterminer si le foie fonctionne bien et s’il est endommagé (tests hépatiques). Les tests hépatiques consistent à mesurer les taux d’enzymes hépatiques et d’autres substances synthétisées par le foie. Si les tests détectent des anomalies hépatiques, d’autres analyses de sang sont généralement réalisées pour rechercher une infection par un virus de l’hépatite. Ces analyses de sang peuvent identifier des parties de virus spécifiques (antigènes) et des anticorps spécifiques produits par l’organisme pour combattre le virus.

Traitement de l’hépatite A Mesures générales Il n’y a pas de traitement spécifique de l’hépatite A. Les personnes atteintes d’hépatite A ne doivent pas boire d’alcool parce que cela peut aggraver les lésions du foie. Il n’est pas nécessaire d’éviter certains aliments ou de limiter ses activités. En cas de démangeaisons, la cholestyramine, prise par voie orale, est souvent efficace. La plupart des personnes peuvent retourner au travail en toute sécurité après résolution de la jaunisse.

Prévention de l’hépatite A Une bonne hygiène lors de la manipulation des aliments peut aider à prévenir la propagation de l’hépatite A. Les personnes doivent se laver les mains avec du savon et de l’eau après avoir été aux toilettes, après avoir changé une couche et avant de manipuler des aliments. Il est également important d’éviter les approvisionnements en eau contaminée. Il faut faire particulièrement attention lorsque l’on voyage dans des régions où l’assainissement peut être insuffisant. La vaccination contre l’hépatite A est recommandée chez tous les enfants. Elle est également recommandée chez les adultes à haut risque d’exposition à l’hépatite A : Les personnes qui séjournent dans des pays où l’hépatite A est fréquente

Les personnes qui travaillent dans des laboratoires de diagnostic ou de recherche et qui manipulent le virus de l’hépatite A

Personnes qui souffrent de troubles hépatiques chroniques

Hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes

Les consommateurs de drogues (qui sont souvent infectés pour des raisons autres que la consommation de drogues)

Personnes sans logement stable ou sans-abri

Personnes qui prévoient d’être en contact étroit avec un enfant adopté au cours des 60 jours suivant l’arrivée de l’enfant aux États-Unis depuis une région où l’hépatite A est fréquente

Femmes enceintes qui risquent de contracter une infection par le virus de l’hépatite A pendant la grossesse Les personnes atteintes de troubles hépatiques chroniques (y compris l’hépatite C chronique) doivent être vaccinées contre l’hépatite A, car elles risquent davantage de développer une hépatite fulminante et une insuffisance hépatique dues au virus de l’hépatite A. Prévention après l’exposition à l’hépatite A Des mesures préventives sont recommandées pour les membres de la famille et les contacts proches des personnes atteintes d’hépatite A, car elles ont été exposées à l’infection (prophylaxie post-exposition). Si des personnes n’ayant pas été précédemment vaccinées sont exposées à l’hépatite A, elles reçoivent : Personnes en bonne santé âgées de 1 à 40 ans : Une dose du vaccin de l’hépatite A

Personnes de plus de 40 ans ou dont le système immunitaire est affaibli, ou personnes atteintes d’une maladie chronique du foie : immunoglobuline standard L’immunoglobuline standard est une préparation qui contient des anticorps obtenus à partir du sang de personnes dont le système immunitaire est normal. Ce traitement prévient ou diminue la gravité de l’infection.