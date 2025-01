Certaines tumeurs cérébrales spécifiques

Lobes frontaux (situés derrière le front) : Les tumeurs situées à cet endroit peuvent causer des convulsions, des troubles de la marche, un besoin impérieux d’uriner, une fuite involontaire d’urine (incontinence urinaire) et une paralysie. Les personnes atteintes peuvent ne plus être capables de fixer leur attention ou de raisonner clairement. Elles peuvent devenir léthargiques. Si les tumeurs se développent dans le lobe frontal dominant (gauche dans la grande majorité des cas et droit chez les gauchers), elles peuvent entraîner des troubles du langage. Les personnes peuvent avoir du mal à s’exprimer, même si elles savent ce qu’elles veulent dire.

Lobes pariétaux (situés derrière les lobes frontaux) : Les tumeurs situées à cet endroit peuvent causer une perte du sens de position (savoir où se trouvent les parties du corps dans l’espace) et des changements de sensation. Les personnes peuvent être incapables de dire si on les touche à 1 ou 2 endroits. La vue est parfois perdue au niveau des deux yeux de telle sorte qu’aucun œil ne peut voir le côté du corps opposé à celui de la tumeur. Les personnes atteintes peuvent faire des convulsions.

Lobes temporaux (situés au-dessus des oreilles au niveau des tempes) : Les tumeurs situées à cet endroit peuvent entraîner des convulsions et, si elles se développent dans l’hémisphère dominant, un trouble de la compréhension et de l’expression du langage peut se présenter. La vue peut être partiellement perdue dans les deux yeux de telle sorte qu’aucun œil ne peut voir le côté opposé à celui de la tumeur.

Dans ou près du cervelet (à l’arrière de la tête, juste au-dessus de la nuque) : Les tumeurs situées à cet endroit peuvent causer un nystagmus (mouvement rapide des yeux dans 1 direction, puis un lent retour à la position initiale), une incoordination, un déséquilibre lors de la marche, et parfois, une perte d’audition et des vertiges. De plus, ils peuvent gêner le drainage du liquide céphalorachidien qui s’accumule dans les espaces intracérébraux (ventricules). Les ventricules se dilatent (état appelé hydrocéphalie), avec augmentation de la pression intracrânienne. Les symptômes comprennent des céphalées, des nausées, des vomissements, une difficulté à tourner les yeux vers le haut, des problèmes de la vue (comme une vision double) et une léthargie. Chez les nourrissons, la tête s’élargit. Une pression fortement accrue peut provoquer un engagement cérébral, ce qui peut conduire au coma et au décès.