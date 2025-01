Présentation du système nerveux autonome

Examen clinique

Tests pour déterminer la façon comment varie la tension artérielle pendant certaines manœuvres

Électrocardiographie

Test de la sueur

Pendant l’examen clinique, les médecins peuvent rechercher des signes de troubles autonomes, comme une hypotension orthostatique. Par exemple, ils mesurent la tension artérielle et la fréquence cardiaque de la personne en position allongée ou assise, puis une fois que la personne est en position debout, afin de vérifier comment la tension artérielle varie lorsque des changements de position. Lorsqu’une personne se lève, le sang dans les veines des jambes a plus de mal à revenir vers le cœur en raison de la gravité. Ainsi, la tension artérielle diminue. Pour compenser, le cœur pompe plus fort et la fréquence cardiaque augmente. Cependant, les changements de fréquence cardiaque et de tension artérielle sont légers et brefs. Si les changements sont plus importants ou durent plus longtemps, la personne peut présenter une hypotension orthostatique.

La tension artérielle est également mesurée de façon continue pendant que la personne fait une manœuvre de Valsalva (essayer de forcer une expiration sans laisser d’air passer par le nez ou la bouche, semblable à l’effort pendant la défécation). Une électrocardiographie est effectuée pour déterminer si les changements du rythme cardiaque sont normaux lors d’une respiration profonde et de la manœuvre de Valsalva.

On peut procéder à un autre examen appelé test de la table basculante afin d’observer les variations de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque lors d’un changement de position. Dans ce test, la tension artérielle est mesurée avant et après que la personne, qui est allongée sur une table pivotante, a été basculée en position verticale.

Le test de la table basculante et la manœuvre de Valsalva, réalisés ensemble, peuvent aider les médecins à déterminer si une diminution de la tension artérielle est due à un trouble du système nerveux autonome.

Les médecins examinent les pupilles à la recherche de réponses anormales ou d’une absence de réponse aux variations de la lumière.

Un test de la sueur est également effectué. Pour ce test de la sueur, les glandes sudoripares sont stimulées par des électrodes qui sont remplies d’acétylcholine et placées sur les jambes et les avant-bras. La quantité de sueur est ensuite mesurée pour déterminer si la production de sueur est normale. Une légère sensation de brûlure peut être ressentie lors de ce test.

Dans le test à la sueur thermorégulateur, un produit de contraste est appliqué sur la peau, et la personne est mise dans un compartiment fermé et chauffé pour stimuler la transpiration. La transpiration change la couleur du produit. Les médecins peuvent ensuite évaluer le type de transpiration, qui peut les aider à déterminer la cause du trouble du système nerveux autonome.

D’autres examens, notamment des analyses de sang, peuvent être effectués pour rechercher les troubles pouvant être à l’origine du trouble autonome.