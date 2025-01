Présentation du sommeil

En vieillissant, elles participent à moins d’activités et deviennent moins actives physiquement, rendant l’endormissement et le sommeil plus difficile.

Si les personnes âgées doivent déménager chez un parent ou dans une maison de convalescence, elles peuvent ne pas avoir de contrôle sur les choses comme les niveaux de température et de bruits. La gêne en résultant peut rendre le sommeil plus difficile.

Si les adultes âgés sortent moins et passent moins de temps dehors, ils s’exposent moins au soleil. Si les yeux ne sont pas exposés à suffisamment de lumière naturelle, l’horloge interne (biologique) du corps peut se désynchroniser avec le cycle de jour et de nuit de la Terre. Les personnes peuvent alors avoir des difficultés à dormir aux heures normales (la nuit).

De même, en vieillissant, l’organisme produit moins de mélatonine et d’hormone de croissance. Cette modification a un impact sur le sommeil car ces deux hormones favorisent le sommeil profond.

Les adultes âgés ont tendance à s’endormir et à se réveiller plus tôt que les jeunes adultes et les enfants. Par rapport aux personnes plus jeunes, les adultes âgés passent également moins de temps en sommeil profond (qui aide l’organisme à récupérer des activités de la journée). Une fois endormies, elles se réveillent plus souvent et plus facilement. Par conséquent, elles se sentent moins ressourcées lorsqu’elles se réveillent même si elles sont restées longtemps au lit. Généralement, ces modifications seules n’indiquent pas un trouble du sommeil chez les adultes âgés, mais elles peuvent indiquer un trouble si elles empêchent les personnes de fonctionner normalement pendant la journée.

Les adultes âgés ont tendance à moins tolérer les changements d’habitude du sommeil. Par exemple, elles peuvent être plus sujettes aux problèmes de décalage horaire et à ceux liés au travail par quart.