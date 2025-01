De nombreuses personnes âgées pensent que l’apparition d’un tremblement fait partie du processus normal de vieillissement et peuvent ne pas consulter de médecin. Néanmoins, les personnes âgées doivent parler à leur médecin, qui peut leur poser des questions et faire un examen clinique pour vérifier les causes possibles des tremblements. Les médecins peuvent alors recommander des stratégies ou éventuellement des médicaments pour atténuer le tremblement.

En outre, les personnes âgées sont plus susceptibles de prendre des médicaments qui provoquent des tremblements et sont plus vulnérables aux effets secondaires de ces médicaments. Par conséquent, en prescrivant ces médicaments pour les personnes âgées, les médecins essaient de prescrire la dose efficace la plus faible. Cette dose peut être plus faible que les doses utilisées pour traiter des adultes plus jeunes. Si possible, les médecins évitent d’utiliser les médicaments anticholinergiques chez les personnes âgées.

Un tremblement peut affecter de manière significative la qualité de vie chez les personnes âgées, interférer avec leur capacité à fonctionner, surtout si elles ont d’autres déficiences physiques ou mentales. Les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes peuvent fournir des stratégies d’adaptation simples et des dispositifs d’assistance peuvent aider les personnes âgées à maintenir leur qualité de vie.