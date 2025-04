Réduction de l’apport de sang dans la moelle épinière

Traitement de la cause si possible

Soulagement des symptômes

Lorsque cela est possible, la cause (comme une dissection aortique ou une périartérite noueuse) est traitée, mais autrement, le traitement se concentre sur le soulagement des symptômes et la prise en charge des complications, tout spécialement lorsque la paralysie et le dysfonctionnement de la moelle épinière ne disparaissent pas au bout de quelques jours et deviennent permanents.

La sensibilité et la motricité étant atteintes, il est important de prévenir la formation d’escarres.

Comme la respiration peut être affectée, il peut être nécessaire d’avoir recours à un traitement visant à prévenir le développement d’une pneumonie. Ce type de traitement comprend des exercices de respiration profonde, un drainage postural (positionner la personne de manière à faciliter le drainage des sécrétions des poumons) et une aspiration (insertion d’un petit tube en plastique dans le nez et la trachée pour aspirer les sécrétions avec douceur).

La kinésithérapie et l’ergothérapie peuvent aider à préserver la fonction musculaire.

Puisque la fonction vésicale est généralement altérée, un cathéter est requis pour drainer les urines. Ce traitement empêche la vessie de gagner en volume et d’être endommagée.