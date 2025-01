Imagerie par résonance magnétique

Ponction lombaire

Autres examens pour rechercher les causes

Les symptômes suggèrent un diagnostic de myélite transverse aiguë. Cependant, les médecins doivent distinguer la myélite transverse aiguë d’autres troubles qui ont une symptomatologie comparable, comme le syndrome de Guillain-Barré, les compressions médullaires ou les atteintes ischémiques de la moelle épinière.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la moelle épinière est réalisée en premier. L’IRM permet d’éliminer d’autres causes possibles pouvant être traitées, telles qu’une compression médullaire. Si la myélite est sévère, l’IRM révèle habituellement un gonflement de la moelle épinière dû à l’inflammation.

On peut réaliser une ponction lombaire (rachicentèse) pour prélever un échantillon de liquide céphalorachidien. En cas de myélite transverse aiguë, le nombre de certains globules blancs et le taux de protéines dans le liquide céphalorachidien sont plus élevés.

Des examens, comme une radiographie du thorax et des analyses de sang, sont également effectués pour rechercher la cause. Les médecins interrogent également les personnes sur la prise de médicaments et la consommation de drogues susceptibles de provoquer une myélite transverse aiguë.