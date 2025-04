La dysréflexie autonome de la moelle épinière est une réaction excessive du système nerveux autonome qui survient avec une lésion de la moelle épinière, provoquant une tension artérielle élevée (hypertension) qui menace le pronostic vital.

La dysréflexie autonome survient 1 mois à 1 an plus tard chez 20 % à 70 % des personnes qui ont eu une lésion de la moelle épinière.

Le système nerveux autonome est la partie du système nerveux qui régule les processus physiologiques, tels que la tension artérielle, la miction, le transit intestinal, la digestion, l’érection, la respiration, la vision, la transpiration et la salivation. En cas de lésion de la moelle épinière, certains nerfs du système nerveux autonome peuvent réagir de façon excessive à la lésion ou à certains autres problèmes, ce qui entraîne un rétrécissement des vaisseaux sanguins et une augmentation de la tension artérielle. Normalement, d’autres nerfs autonomes envoient des signaux le long de la moelle épinière pour élargir les vaisseaux sanguins, pour leur permettre de transporter plus de sang et donc de diminuer la tension artérielle. Cependant, en cas de lésion de la moelle épinière, les signaux nerveux ne peuvent pas toujours se propager dans la moelle épinière pour élargir les vaisseaux sanguins et la tension artérielle peut rester élevée.

La dysréflexie autonome peut être déclenchée par :

Affection des voies urinaires, telle que dilatation de la vessie ou infection des voies urinaires

Dilatation intestinale

Escarres

Fractures

Certaines interventions chirurgicales

Parfois, rapports sexuels

La vessie peut être distendue lorsque les personnes ne peuvent pas uriner (rétention urinaire) ou lorsqu’une sonde souple utilisée pour drainer l’urine (sonde urinaire) est obstruée. L’intestin peut être distendu lorsque les personnes sont constipées ou présentent une occlusion intestinale.

Symptômes de la dysréflexie autonome Les symptômes de la dysréflexie autonome varient. Ils apparaissent en général soudainement et sont intermittents. Les personnes atteintes de ce trouble peuvent avoir des céphalées. Elles peuvent présenter des nausées et des vomissements. Elles peuvent transpirer abondamment et être rouges. La peau peut être sèche et pâle. Les autres symptômes comprennent : problèmes de vue, congestion nasale et sentiments d’anxiété et de danger. L’hypertension artérielle peut augmenter encore plus de manière soudaine (urgence hypertensive). L’urgence hypertensive est potentiellement mortelle. Les personnes qui font une urgence hypertensive peuvent présenter des céphalées pulsatiles sévères, une vision floue, une confusion, une douleur thoracique, un essoufflement et des convulsions.

Diagnostic de la dysréflexie autonome Examen clinique Les médecins suspectent une dysréflexie autonome lorsque les personnes présentent une lésion de la moelle épinière dans le haut du dos et une tension artérielle très élevée, en particulier si elles présentent également une dilatation de la vessie ou des intestins. Ils recherchent également d’éventuels déclencheurs de la dysréflexie autonome, tels qu’une dilatation de la vessie.