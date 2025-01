Démence à corps de Lewy et démence de la maladie de Parkinson

Dans la démence de la maladie de Parkinson (contrairement à la démence à corps de Lewy), la fonction cognitive commence à se détériorer environ 10 à 15 ans après l’apparition des problèmes musculaires et moteurs.

Comme dans d’autres démences, de nombreuses fonctions cognitives peuvent être touchées. La mémoire est affaiblie et les personnes ont des difficultés à prêter attention et à traiter les informations. Les personnes pensent plus lentement. Les problèmes de planification et de réalisation de tâches complexes surviennent plus tôt et sont plus fréquents que dans la maladie d’Alzheimer.

Les hallucinations et les délires sont moins fréquents et/ou moins sévères que dans la démence à corps de Lewy.

Dans la démence de la maladie de Parkinson, les problèmes d’équilibre et de marche, ainsi que les chutes, sont plus fréquents, et les problèmes musculaires (comme la raideur et la lenteur des mouvements) s’aggravent plus rapidement que dans la maladie de Parkinson sans démence.