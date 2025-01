Autres maladies démyélinisantes primaires

L’adrénoleucodystrophie et l’adrénomyéloneuropathie sont des troubles métaboliques héréditaires. Dans ces affections, les graisses ne sont pas dégradées comme elles le sont normalement. Ces graisses s’accumulent principalement dans le cerveau, la moelle épinière et les glandes surrénales. Dans le cerveau, elles provoquent une démyélinisation des nerfs.

L’adrénoleucodystrophie touche les jeunes garçons, en général âgés de 4 à 8 ans. Une forme plus modérée de la maladie, d’évolution plus lente, peut commencer à l’adolescence ou au début de l’âge adulte.

L’adrénomyéloneuropathie est une forme plus bénigne de cette maladie. Elle apparaît chez les hommes entre 20 et 40 ans.

Dans ces affections, la démyélinisation diffuse est souvent associée à une dysfonction des glandes surrénales. Les garçons ont des problèmes de comportement et des problèmes d’audition et de vision. Finalement, une détérioration mentale, des contractions musculaires involontaires et non coordonnées (spasticité), et une cécité apparaissent. Certains garçons atteints d’adrénoleucodystrophie sont en incapacité totale ou décèdent 2 à 3 ans après le diagnostic. Souvent, les adultes présentant une adrénomyéloneuropathie commencent par suspecter un problème lorsque leurs jambes développent une faiblesse et une raideur, lorsqu’ils perdent le contrôle de leur vessie ou de leurs intestins (incontinence) et/ou lorsqu’ils observent une dysfonction érectile.

Le diagnostic d’adrénoleucodystrophie ou d’adrénomyéloneuropathie est confirmé par une analyse génétique.

Il n’existe aucun traitement curatif pour ces maladies. Des compléments alimentaires de trioléate de glycérol et de triérucate de glycérol (huile de Lorenzo) peuvent être utiles, mais de nouvelles études sont nécessaires.

Lorsque la glande surrénale (mais pas le cerveau) est atteinte, le traitement par hormones surrénales peut être vital. De nombreux experts recommandent actuellement une greffe de cellules souches au début de la maladie, avant que des symptômes graves n’apparaissent.