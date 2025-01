Examen clinique

Parfois, différents tests en fonction de la cause suspectée

En général, la paralysie du nerf facial peut être diagnostiquée et distinguée d’autres affections à partir des symptômes. Par exemple, la paralysie du nerf facial doit être différenciée d’un accident vasculaire cérébral, car celui-ci provoque en général une faiblesse dans seulement la moitié inférieure d’un côté du visage, épargnant la partie supérieure. Les personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral peuvent fermer les yeux très fort et plisser le front. De plus, un accident vasculaire cérébral provoque en général une faiblesse d’un bras ou d’une jambe.

Les médecins peuvent en principe différencier la paralysie faciale de Bell d’autres troubles moins fréquents qui provoquent une paralysie du nerf facial (comme des tumeurs, la maladie de Lyme, d’autres infections, la sarcoïdose, le diabète et des fractures crâniennes). Ces autres troubles provoquent généralement des symptômes différents, et pour beaucoup d’entre eux, les symptômes se développent plus lentement. Aussi, si les médecins ne sont pas sûrs qu’une paralysie de Bell soit en cause ou si les symptômes se sont développés progressivement, des tests sont effectués. Ces tests peuvent comprendre :

Analyses de sang

Radiographies

Imagerie par résonance magnétique (IRM) ou tomodensitométrie (TDM) du cerveau

Par exemple, des analyses de sang peuvent être effectuées pour rechercher d’autres causes de la paralysie du nerf facial, comme la maladie de Lyme, et l’on peut réaliser une analyse de sang et une radiographie pulmonaire pour rechercher une éventuelle sarcoïdose. Généralement, les médecins peuvent écarter d’autres causes en se basant sur les symptômes de la personne et sur les résultats de ces tests.