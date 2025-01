Paralysie du troisième nerf crânien (nerf oculomoteur commun)

L’œil atteint tourne légèrement vers l’extérieur et vers le bas lorsque l’œil sain regarde droit devant, provoquant une diplopie (vision double). L’œil atteint peut se tourner vers l’intérieur très lentement et se déplacer seulement vers le centre en regardant vers l’intérieur. Il ne peut bouger ni vers le haut ni vers le bas. En raison du fait que le 3e nerf crânien lève également les paupières et contrôle les pupilles, les paupières tombent. La pupille peut être normale ou élargie (dilatée) et ne pas rétrécir (se contracter) en réponse à la lumière, comme cela se produit normalement. La pupille est souvent affectée lorsque la cause est une compression du 3e nerf crânien. Lorsque la pupille n’est pas affectée, la cause est souvent une irrigation sanguine insuffisante du nerf.

Certains troubles graves à l’origine de la paralysie peuvent s’aggraver, entraînant une affection grave menaçant le pronostic vital. Par exemple, de violentes céphalées peuvent soudainement survenir, ou une personne peut devenir de plus en plus somnolente ou moins réactive. Dans ces cas, la cause peut être une rupture d’anévrisme, qui commence à saigner, ou un engagement du cerveau. Un coma peut s’ensuivre. Chez ces personnes, la dilatation des deux pupilles et un manque de réponse à la lumière des deux pupilles indiquent un coma profond, et peut-être même une mort cérébrale.