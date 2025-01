Paralysie du sixième nerf crânien (nerf abducteur)

L’œil atteint ne peut pas s’orienter complètement vers l’extérieur et peut pivoter vers l’intérieur lorsque la personne regarde droit devant. La vision double survient lorsque la personne regarde vers le côté de l’œil atteint.

Les autres symptômes de la paralysie du 6e nerf crânien dépendent de la cause. Par exemple, les troubles qui augmentent la pression intracrânienne peuvent provoquer des céphalées sévères et affecter d’autres nerfs crâniens. Par exemple, le visage et la bouche peuvent être engourdis, et les personnes peuvent ne plus être en mesure de bouger l’œil affecté dans d’autres directions.