Ponction lombaire et analyse du liquide céphalorachidien

Parfois, mise en culture et analyses de sang, d’autres liquides corporels ou de selles

Le médecin suspecte une méningite devant un patient présentant des maux de tête, une fièvre et une raideur de la nuque. Il essaie alors de rechercher la présence d’une méningite et de savoir si elle est d’origine bactérienne (dans ce cas, le traitement doit être immédiat) ou virale. Lorsque les symptômes sont moins graves, il s’agit probablement d’une méningite virale.

On peut réaliser une ponction lombaire (rachicentèse) pour prélever un échantillon de liquide céphalorachidien. Cependant, si les médecins soupçonnent une augmentation de la pression intracrânienne, une TDM (tomodensitométrie) ou une IRM (imagerie par résonance magnétique) peuvent être réalisées en premier lieu à la recherche de causes de l’augmentation de la pression (comme une tumeur ou une autre masse dans le cerveau). La réalisation d’une ponction lombaire lorsque la pression intracrânienne est élevée peut provoquer une affection potentiellement mortelle appelée engagement cérébral. Lorsque la pression intracrânienne est réduite ou si aucune masse n’est détectée, une ponction lombaire est réalisée.

L’échantillon de liquide céphalorachidien est envoyé au laboratoire où il est examiné et analysé. On détermine les taux de glucose et de protéines ainsi que le nombre de globules blancs présents dans le liquide céphalorachidien. Cet échantillon est mis en culture pour mettre en évidence la bactérie et pour écarter ou confirmer le diagnostic de méningite bactérienne. Le liquide céphalorachidien n’est habituellement pas mis en culture pour rechercher les virus car cette technique est très difficile.

Un test par PCR (réaction en chaîne par polymérase), qui produit un grand nombre de copies d’un gène, est utilisé pour identifier les entérovirus, les herpès virus (comme le VHS et le virus varicelle-zona) et certains autres virus. On peut également rechercher les anticorps contre certains virus dans le liquide céphalorachidien. Par exemple, la détection des anticorps dirigés contre le virus du Nil occidental dans le liquide céphalorachidien indique une infection par ce virus.

Parfois, des prélèvements de sang ou de sécrétions nasales ou trachéales sont mis en culture, examinés et/ou analysés par PCR, quand ce test est disponible. Le diagnostic du VIH est basé sur les résultats de la recherche des anticorps et du test PCR. Les dosages des anticorps spécifiques de certains virus sont faits parfois à plusieurs semaines d’intervalle. Une augmentation du taux d’anticorps spécifiques d’un virus indique que le virus est à l’origine d’une infection récente et est fort probablement la cause d’une méningite récente.