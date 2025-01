Méningite subaiguë et chronique Par University of Utah Health John E. Greenlee , MD , Vérifié/Révisé nov. 2022 | Modifié oct. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La méningite subaiguë est une inflammation des membranes qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière (méninges) et de l’espace rempli de liquide situé entre les méninges (espace sous-arachnoïdien) qui se développe en quelques jours à quelques semaines. La méningite chronique est une méningite qui se développe lentement et dure 4 semaines ou plus.